Сколько граммов в килограмме? Какую часть килограмма состовляет 1 г, 133 г, 250 г
Математика
Сколько граммов в килограмме? Какую часть килограмма состовляет 1 г, 133 г, 250 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=100г 1г=1/1000кг=0,001кг 133г=133/1000кг=0,133кг 250г=250/1000=1/4кг =0,25кг
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