Длина окружности 6,28 м. Найдите площадь круга, ограниченного этой окружностью .Числа "п" округлите до сотых.

Гость: Гость:

Примем длина окружности - Р = 6,28 м (Пи) = 3,14 R - радиус окружности, м S - площадь круга, м^2 тогда Р=2*(Пи)*R S=(Пи)*R^2 тогда R=P/[2*(Пи)]=6.28/(2*3.14)=6.28/6.28=1 м тогда S=(Пи)*1^2=3,14*1=3,14 м^2 Ответ: площадь круга ограниченная окружностью радиусом 1м равна 3,14 м^2