Длина окружности 6,28 м. Найдите площадь круга, ограниченного этой окружностью .Числа "п" округлите до сотых.
Математика
Длина окружности 6,28 м. Найдите площадь круга, ограниченного этой окружностью .Числа "п" округлите до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем длина окружности - Р = 6,28 м (Пи) = 3,14 R - радиус окружности, м S - площадь круга, м^2 тогда Р=2*(Пи)*R S=(Пи)*R^2 тогда R=P/[2*(Пи)]=6.28/(2*3.14)=6.28/6.28=1 м тогда S=(Пи)*1^2=3,14*1=3,14 м^2 Ответ: площадь круга ограниченная окружностью радиусом 1м равна 3,14 м^2
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