ВСТАВЬ ЧИСЛО В ОКОШКО -42 -36 *2 *0

Математика
ВСТАВЬ ЧИСЛО В ОКОШКО -42 -36 *2 *0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-42-36-32-30.при каждом отнимании уменьшаем на 2
Гость:
каждый раз уменьшаем на два
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