какому из интервалов (-4:9) или (4:+бесконечность) принадлежит отрезок квадратные скобки -1:3

Алгебра
какому из интервалов (-4:9) или (4:+бесконечность) принадлежит отрезок квадратные скобки -1:3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
першому, тому що в другий не попадають выдэмны числа
Гость:
разумеется интервалу (-4:9)  
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