Помогите решить.sin 50° + cos 320° дробь 2sin 25° cos 25°
Алгебра
Помогите решить.sin 50° + cos 320° дробь 2sin 25° cos 25°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все просто) 2sin 25° cos 25°=sin 50 cos 320°= cos(1,5 pi +50)=sin 50 и того (sin 50°+sin 50°)/sin 50°= 2
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