Помогите пожалуйста решить.sin15° cos15° + cos15° sin45°

Гость: Гость:

хм) а тебе можно сразу написать что sin 15= (корень из 6 - корень из 2)/4, потому что все выведено) и так (корень из 6 - корень из 2)/4 * (корень из 6 + корень из 2)/4 + (корень из 6 + корень из 2)/4 * 1/ корень из 2= и получается что 6-2/4 + корень из 3+1/4= 1+ корень из 3+1/4= корень из 3 +5/ 4