Помогите пожалуйста решить.sin15° cos15° + cos15° sin45°
Алгебра
Помогите пожалуйста решить.sin15° cos15° + cos15° sin45°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хм) а тебе можно сразу написать что sin 15= (корень из 6 - корень из 2)/4, потому что все выведено) и так (корень из 6 - корень из 2)/4 * (корень из 6 + корень из 2)/4 + (корень из 6 + корень из 2)/4 * 1/ корень из 2= и получается что 6-2/4 + корень из 3+1/4= 1+ корень из 3+1/4= корень из 3 +5/ 4
Гость:
Есть такая формула sin(a+b)=sina*cosb+cosa*sinb sin(15+15)= sin30=0,5
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