ПРОСКЛОНЯЙТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ МОРОЗНАЯ НОЧЬ.
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ПРОСКЛОНЯЙТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ МОРОЗНАЯ НОЧЬ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
морозная ночь морозную ночь морозной ночи морозной ночью морозной ночи о морозной ночи
Гость:
именительный- морозная ночь родительный-морозную ночь дательный-морозной ночью винительный-морозную ночь тварительный-морозной ночью предложный-морозной ночи
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