было куплено 20 метров синей и белой ткани. Белой ткани на 4 метра больше, сколько было синей ткани ???

Математика
было куплено 20 метров синей и белой ткани. Белой ткани на 4 метра больше, сколько было синей ткани ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
белой - хм синей - (х-4) м х+(х-4)=20 х+х-4=20 2х-4=20 2х=24 х=12м - белой 12-4=8м - синей
Гость:
I способ: Предположим, что синей ткани купили х метров, тогда белой купили (х+4) метров, также из условия задачи известно, что всего купили 20 метров ткани согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+4=20 2х+4=20 2х=20-4 2х=16 х=16:2 х=8 (м) - синей ткани. х+4=8+4=12 (м) - белой ткани. II способ: 1) (20-4):2=8 (м) - синей ткани. 2) 8+4=12 (м) - белой ткани. Ответ: купили 8 метров синей ткани и 12 метров белой ткани. Проверка: 8+12=20 (м) - всего.
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