было куплено 20 метров синей и белой ткани. Белой ткани на 4 метра больше, сколько было синей ткани ???

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I способ: Предположим, что синей ткани купили х метров, тогда белой купили (х+4) метров, также из условия задачи известно, что всего купили 20 метров ткани согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+4=20 2х+4=20 2х=20-4 2х=16 х=16:2 х=8 (м) - синей ткани. х+4=8+4=12 (м) - белой ткани. II способ: 1) (20-4):2=8 (м) - синей ткани. 2) 8+4=12 (м) - белой ткани. Ответ: купили 8 метров синей ткани и 12 метров белой ткани. Проверка: 8+12=20 (м) - всего.