выпишите в натуральном ряду первые пять чиселкратных 35 найдите общие делители этих чисел
Математика
выпишите в натуральном ряду первые пять чиселкратных 35 найдите общие делители этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35, 70, 105, 140, 175 общие делители 5,7,35
Гость:
70,105,140,175,210 общие делители 5, 7, 35. надо плюсовать 35 (то число которое указано) столько раз сколько надо, в нашем случае это 5: 35+35=70 35+70=105 35+105=140 35+140=175 35+175=210 а потом общие делители то число на сколько делится на эти числа
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