выпишите в натуральном ряду первые пять чиселкратных 35 найдите общие делители этих чисел

Математика
выпишите в натуральном ряду первые пять чиселкратных 35 найдите общие делители этих чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35, 70, 105, 140, 175 общие делители 5,7,35
Гость:
70,105,140,175,210 общие делители 5, 7, 35. надо плюсовать 35 (то число которое указано)  столько раз сколько надо, в нашем случае это 5: 35+35=70 35+70=105 35+105=140 35+140=175 35+175=210 а потом общие делители то число на сколько делится на эти числа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО.Сочинение на тему "Что такое порядочность" СРОЧНО!!!!
Ответить
Русский язык
ПРОСКЛОНЯЙТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ МОРОЗНАЯ НОЧЬ.
Ответить
Математика
Картофель содержит 21% углеводов. Сколько углеводов в 12 кг картофеля?
Ответить
Английский язык
Подберите подходящие слово сочитания:    What was Jay buying at 1.35?  A computer game  Was Jay shopping in Hamley's at 3 pm?  Ground floor  Where ...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить.sin15° cos15° + cos15° sin45°
Ответить