Сумма двух чисел составляет 180% первого слагаемого. На сколько процентов первое слагаемое больше второго?

Математика
Сумма двух чисел составляет 180% первого слагаемого. На сколько процентов первое слагаемое больше второго?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма двух чисел составляет 180% первого слагаемого. На сколько процентов первое слагаемое больше второго?   Примем 1-е слагаемое - а; 2-е слагаемое - в 180%=1,8 тогда а+в=1,8*а 1,8*а-а=в 0,8*а=в т.е. второе слагаемое (в) составляет 0,8 (80%) первого слагаемого (а), а значит (а)>(в) на 20% Проверим: для проверки примем первое число = 10 тогда второе число = 10-20% = 10-0,2*(10)=8 а в сумме они 10+8=18 10 - 100% 18 - х% ---> х=18*100/10=180 % что составляет 180% от первого числа Ответ: первое слагаемое больше второго на 20%
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