Поэт Гомер родился и жил в Афинах,где своей рукою написал поэмы "Илиада" и "Одиссея

он их написал в Афинах но эти 2 поемы еще не доказано что он их написал

Гость: Гость:

Историкам не известно точное место рождения и жительства Гомера. Пять греческих городов спорят между собой. Точно известно, что Гомер был слепым, следовательно он не мог писать сам своей рукой.