Поэт Гомер родился и жил в Афинах,где своей рукою написал поэмы "Илиада" и "Одиссея
Обществознание
Поэт Гомер родился и жил в Афинах,где своей рукою написал поэмы "Илиада" и "Одиссея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он их написал в Афинах но эти 2 поемы еще не доказано что он их написал
Гость:
Историкам не известно точное место рождения и жительства Гомера. Пять греческих городов спорят между собой. Точно известно, что Гомер был слепым, следовательно он не мог писать сам своей рукой.
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