Напишите уравнения реакции разложения: а) гидроксида меди (ll), б) гидроксида железа(lll), в) гидроксида алюминия. 2. Запишите уравнения реакции нейтрализации гидроксида бария с азотной кислотой, гидроксида железа(lll) с серной...
Химия
Напишите уравнения реакции разложения: а) гидроксида меди (ll), б) гидроксида железа(lll), в) гидроксида алюминия. 2. Запишите уравнения реакции нейтрализации гидроксида бария с азотной кислотой, гидроксида железа(lll) с серной кислотой. Дайте названия образовавшихся солей. 3. Запишите уравнения химических реакций, протекающих между: а) гидроксидом кальция и оксидом углерода(lV), б) гидроксидом калия и оксидом фосфора (lV).
Ответ(ы) на вопрос:
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Cu(OH)2=CuO+H2O 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O Ba(OH)2+2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O нитрат бария 2Fe(OH)3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+6H2O сульфат железа(3) Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О 6КОН+Р2О5=2К3РО4+3Н2О
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