Напишите уравнения реакции разложения: а) гидроксида меди (ll), б) гидроксида железа(lll), в) гидроксида алюминия. 2. Запишите уравнения реакции нейтрализации гидроксида бария с азотной кислотой, гидроксида железа(lll) с серной...

Химия

Напишите уравнения реакции разложения: а) гидроксида меди (ll), б) гидроксида железа(lll), в) гидроксида алюминия. 2. Запишите уравнения реакции нейтрализации гидроксида бария с азотной кислотой, гидроксида железа(lll) с серной кислотой. Дайте названия образовавшихся солей. 3. Запишите уравнения химических реакций, протекающих между: а) гидроксидом кальция и оксидом углерода(lV), б) гидроксидом калия и оксидом фосфора (lV).

Автор: Гость