расчитайте количество всех веществ,участвующих в реакции 4Р+5О2=2Р2О5 ЕСЛИ ПРОРЕАГИРОВАЛО 310Г ФОСФОРА
Химия
расчитайте количество всех веществ,участвующих в реакции 4Р+5О2=2Р2О5 ЕСЛИ ПРОРЕАГИРОВАЛО 310Г ФОСФОРА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неужели это будет 310/31=10 моль Р прореагировало) тогда моль О2= 10*5/4=12,5 и Р2О5 5 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Сумма двух чисел составляет 180% первого слагаемого. На сколько процентов первое слагаемое больше второго?
Математика
было куплено 20 метров синей и белой ткани. Белой ткани на 4 метра больше, сколько было синей ткани ???
Математика