расчитайте количество всех веществ,участвующих в реакции 4Р+5О2=2Р2О5 ЕСЛИ ПРОРЕАГИРОВАЛО 310Г ФОСФОРА

Химия
расчитайте количество всех веществ,участвующих в реакции 4Р+5О2=2Р2О5 ЕСЛИ ПРОРЕАГИРОВАЛО 310Г ФОСФОРА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неужели это будет 310/31=10 моль Р прореагировало) тогда моль О2= 10*5/4=12,5 и Р2О5 5 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
по физической карте россии определите полностью замерзающие моря
Ответить
Математика
Сумма двух чисел составляет 180% первого слагаемого. На сколько процентов первое слагаемое больше второго?
Ответить
Математика
было куплено 20 метров синей и белой ткани. Белой ткани на 4 метра больше, сколько было синей ткани ???
Ответить
Математика
выпишите в натуральном ряду первые пять чиселкратных 35 найдите общие делители этих чисел
Ответить
Русский язык
СРОЧНО.Сочинение на тему "Что такое порядочность" СРОЧНО!!!!
Ответить