Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, пересекающая сторону AB в точку Е так, что АЕ=ED. Найдите углы треугольника AED, если угол ВАС= 64 градуса. Плииз срочно

Геометрия

Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, пересекающая сторону AB в точку Е так, что АЕ=ED. Найдите углы треугольника AED, если угол ВАС= 64 градуса. Плииз срочно

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