Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, пересекающая сторону AB в точку Е так, что АЕ=ED. Найдите углы треугольника AED, если угол ВАС= 64 градуса. Плииз срочно
Геометрия
Отрезок AD - биссектриса треугольника ABC. Через точку D проведена прямая, пересекающая сторону AB в точку Е так, что АЕ=ED. Найдите углы треугольника AED, если угол ВАС= 64 градуса. Плииз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. АЕ=ЕD , треугольник АЕD - равнобедренные. Значит, его углы ЕАD и ЕDА - равны. Угол ВАD=ЕАD и равен ВАС:2=64:2=32 (т.к. АD - биссектриса треугольника ABC). Итак, ЕАD= ЕDА=32, а АЕD=180-32-32=116 градусов
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