ОПРЕДИЛИТЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЛЬПИЙСКИХ ГОР

Українська література
ОПРЕДИЛИТЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЛЬПИЙСКИХ ГОР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наиболее высокая горная система Западной Европы. В пределах географических границ Альп полностью или частично находятся территории 8 стран; по доли общей площади государства, приходящейся на Альпы, эти страны располагаются следующим образом: Лихтенштейн (100%), Монако (100%), Австрия (65%), Швейцария (60%), Словения (40%), Италия (17%), Франция (7%), Германия (3%).
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