вставьте пропущенные буквы Растет изолирова...о,лошадь изолирова...а,выполнять согласова...о,девочка взыолнова...а,говорить взовонова...о,участвовать организова...о,конференция организова...а,отвечать расея...о,зерна рассея...ы...
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вставьте пропущенные буквы Растет изолирова...о,лошадь изолирова...а,выполнять согласова...о,девочка взыолнова...а,говорить взовонова...о,участвовать организова...о,конференция организова...а,отвечать расея...о,зерна рассея...ы,женщина рассея...а,бежать испуга...о,дети испуга...ы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растёт изолированно,лошадь изолирована,выполнять согласовано, девочка взволнована,говорить взволнованно,участвовать организованно, конференция организована, отвечать рассеянно,зёрна рассеяны ,женщина рассеяна,бежать испуганно,дети испуганы
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