Во многих странах считается дурного тона жаловаться на судьбу, рассказывать о своих трудностях и невзгодах. Такой человек в глазах окружающих выглядит неудачником. Объясните почему?

География
Во многих странах считается дурного тона жаловаться на судьбу, рассказывать о своих трудностях и невзгодах. Такой человек в глазах окружающих выглядит неудачником. Объясните почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, что в другой стране воспринимаются другие нормы морали. Вполне вероятно, что иностранцы считают данные жалобы низкими, по скольку человек должен быть сильным и обязан такие "переживания" держать в себе. Человек должен справляться с трудностями, которые выпали на его долю, а не бежать от них и просить помощи. Ведь у каждого человека есть свои проблемы, и их ему вполне хватает. Незачем нагружать других людей, которые непричастны к твоим трудностям и невзгодам. В наше время нельзя быть слабым человеком, нужно учиться жить и принимать жизнь, такой какая она есть.
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