Один отрезок на карте имеет длину 3,2 см, а на местности 1,6 км.Второй отрезок на местности имеет длину 2,8 км. Какую длину он будет иметь на этой карте?

Математика

Один отрезок на карте имеет длину 3,2 см, а на местности 1,6 км.Второй отрезок на местности имеет длину 2,8 км. Какую длину он будет иметь на этой карте?

Автор: Гость