Один отрезок на карте имеет длину 3,2 см, а на местности 1,6 км.Второй отрезок на местности имеет длину 2,8 км. Какую длину он будет иметь на этой карте?
Математика
Один отрезок на карте имеет длину 3,2 см, а на местности 1,6 км.Второй отрезок на местности имеет длину 2,8 км. Какую длину он будет иметь на этой карте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.2/1.6=2 т. е отрезок на местностит в 2 раза меьше чем на карте 2.8*2=5.6 - отрезок на карте ответ: 5.6
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