Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше ,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?

Алгебра

Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше ,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?

Автор: Гость