Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше ,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?

Алгебра
Токарь выполнил заказ за 6 дней вместо 8 дней,так как в день вытачивал на 2 детали больше ,чем планировал.Сколько деталей было заказано токарю?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заказано было 48 деталей  Пусть х - число деталей, который токарь вытачивал в день, затратив при этом 8 дней.  Тогда  6(X+2) = 8X  6X + 12 = 8X  2x = 12  X = 6  Общее число заказанных деталей равно 6 * 8 = 48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста распределить в две группы по форме рода. Выделите окончание.                                                                   ...
Ответить
География
Во многих странах считается дурного тона жаловаться на судьбу, рассказывать о своих трудностях и невзгодах. Такой человек в глазах окружающих выгля...
Ответить
Английский язык
сочинение по английскому на тему путешествие
Ответить
Математика
Один отрезок на карте имеет длину 3,2 см, а на местности 1,6 км.Второй отрезок на местности имеет длину 2,8 км. Какую длину он будет иметь на этой ...
Ответить
Биология
Для каких организмов характерен хемосинтез?
Ответить