Помогите составить сложно подчиненные предложения! 1)Когда затянут они родную "Дубинушку"... .
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Помогите составить сложно подчиненные предложения! 1)Когда затянут они родную "Дубинушку"... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда затянут они родную "Дубинушку", которая так тяжела, тогда душа их успокоится.
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