Моторная лодка прошла 5 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 1 ч. Скорость течения равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.

Алгебра

Моторная лодка прошла 5 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 1 ч. Скорость течения равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.

Автор: Гость