Моторная лодка прошла 5 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 1 ч. Скорость течения равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.

Алгебра
Моторная лодка прошла 5 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 1 ч. Скорость течения равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5/(3+x)+6/(x-3))=1  откуда путем несложных преобразований получим  x^2-11*x-12=0  Д=169  X1=12  X2=-1  в итоге скорость лодки равна 12 км/ч
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