Выделите черты романтизма в поэме «Мцыри».А) бурная, неистовая природаБ) гибель герояВ) герой одинок и не понят миромГ) введение сна героя в сюжет поэмыД) мотив борьбы, мятежа

Литература
Выделите черты романтизма в поэме «Мцыри».А) бурная, неистовая природаБ) гибель герояВ) герой одинок и не понят миромГ) введение сна героя в сюжет поэмыД) мотив борьбы, мятежа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) т.к. одиночество свойственно для романтического героя, так же его не понятость миром и замкнктость, стремление к свободе, борьба с несправедливостью все является четрами романтизма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь прямоугольника равна 60 метров в квадрате,а его длина 12м. Чему равен его периметр?
Ответить
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему"По"эт чувствует природу тоньше и глубже,чем мы"
Ответить
Литература
Назовите художественные приёмы, которые Пушкин не использовал для создания образа Пугачёва. а) авторская оценка; б) портрет; в) отношение других п...
Ответить
Русский язык
Помогите составить сложно подчиненные предложения! 1)Когда затянут они родную "Дубинушку"... .
Ответить
Алгебра
Моторная лодка прошла 5 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 1 ч. Скорость течения равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки ...
Ответить