Выделите черты романтизма в поэме «Мцыри».А) бурная, неистовая природаБ) гибель герояВ) герой одинок и не понят миромГ) введение сна героя в сюжет поэмыД) мотив борьбы, мятежа
Литература
Выделите черты романтизма в поэме «Мцыри».А) бурная, неистовая природаБ) гибель герояВ) герой одинок и не понят миромГ) введение сна героя в сюжет поэмыД) мотив борьбы, мятежа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) т.к. одиночество свойственно для романтического героя, так же его не понятость миром и замкнктость, стремление к свободе, борьба с несправедливостью все является четрами романтизма.
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