Площадь прямоугольника равна 60 метров в квадрате,а его длина 12м. Чему равен его периметр?
Математика
Площадь прямоугольника равна 60 метров в квадрате,а его длина 12м. Чему равен его периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b b=60/12=5м(ширина) P=2(a+b)=2*(5+12)=34м
Гость:
a - длина прямоугольника b - ширина прямоугольника --------------------------------------------- S=60 м² a=12 м b - ? м Р - ? м Решение: S=a·b ⇒ b=S:a=60:12=5 (м) - ширина прямоугольника. Р=2(a+b)=2(12+5)=2·17=34 (м) Ответ: 34 метра периметр прямоугольника.
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