Площадь прямоугольника равна 60 метров в квадрате,а его длина 12м. Чему равен его периметр?

Гость: Гость:

a - длина прямоугольника b - ширина прямоугольника --------------------------------------------- S=60 м² a=12 м b - ? м Р - ? м Решение: S=a·b ⇒ b=S:a=60:12=5 (м) - ширина прямоугольника. Р=2(a+b)=2(12+5)=2·17=34 (м) Ответ: 34 метра периметр прямоугольника.