Сочинение-рассуждение на тему"По"эт чувствует природу тоньше и глубже,чем мы"
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Сочинение-рассуждение на тему"По"эт чувствует природу тоньше и глубже,чем мы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэт как и художник является тонким наблюдателем природы. В каждом времени года поэт находит свои плюсы и красоту. Люди же нет. Осень наводит на нас тоску и пичаль. А посмотрите, как поэты описывают осень! Для них осень это весёлая пора. Пора,когда листья окрашены в разные краски... Осень предстоит перед ними во всей красе. Великий поэт понастоящему тонко чувствует, особенно красоту родной природы. Тем более авторы многих стихотворений, так глубоко всё это воспринимают, что их стихи становятся универсальным выражением красоты русской природы! Жизнь природы поэт стремился понять и запечатлеть во всех её проявлениях, в стихотворении мы видим те образы, из которых они состоят. Именно эти люди более многое видят и чувстуют.
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