образовать от данных существительных другие существительные с помощью суффиксов -ок-, -ик-, -чик-, -ник-, онок-, -ёнок. слова с какими значениями получились? Карась, лист, бутон, кот, двор, лес

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образовать от данных существительных другие существительные с помощью суффиксов -ок-, -ик-, -чик-, -ник-, онок-, -ёнок. слова с какими значениями получились? Карась, лист, бутон, кот, двор, лес

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