дано треугольник ABC AC ||MN AM=6 см BM=8 см AC=21 см Доказать AB*BN=CB*BM, найти: MN
Геометрия
дано треугольник ABC AC ||MN AM=6 см BM=8 см AC=21 см Доказать AB*BN=CB*BM, найти: MN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Доказательство. Т.к. ACIIMN, то тр-ки ABC, MBN - подобны по трем углам. Значит AB/MB=BC/BN; => => AB*BN=BC*BM, ч.т.д. 2) Найдем NM. Из подобия тр-ков: NM/AC=BM/AB; => MN=(AC*BM)/AB=(21*8)/14=12 (см)
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