второй и пятый члены геометрической прогрессии равны 25,5 и 688,5. Найти члены прогрессии, заключенные между ними

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Геометрическая прогрессия это последовательность чисел где каждое следующее получается из предыдущего умножением на постоянное число (q) называемое знаменателем. формула для вычисления n-го члена геометрической прогрессии: a(n) = a1q^(n − 1) т.к. у нас в прогрессии даны 2-й и 5-й члены, то заменяем (n − 1) на (n − 2) q^(n − 2)=a(n)/а1 q=корень степени (n − 2) из [a(n)/а1] q=корень степени (5 − 2) из [688,5/25,5] =корень степени (3) из [27] = 3 Проверяем: 25,5 - 2-й член прогрессии 25,5*3=76,5 - 3-й член прогрессии 76,5*3=229,5 - 4-й член прогрессии 229,5*3=688,5 - 5-й член прогрессии Ответ: 76,5 - 3-й член прогрессии; 229,5 - 4-й член прогрессии.