при каких натуральных значениях n, дробь n-1/4 будет правильной
Математика
при каких натуральных значениях n, дробь n-1/4 будет правильной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дробь будет правильной при n=4,3,2.
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