экономика-это сама жизнь во всем ее многообразии аргументировать ответ
География
экономика-это сама жизнь во всем ее многообразии аргументировать ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономика - это сфера жизни людей, без которой человек не может нормально существовать. Человек каждый день сталкивается с экономическими процессами (каждый день ходит в магазин и что-то покупает),я полагая что экономика это сама жизнь во всем ее многообразии, потомучто везде мы сталкиваемся с экономикой без нее ни куда. а по короче. деньги- экономика, а деньги управляют миром. Ну это так к сведению.)
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