Напишите не менее четырёх-пяти уравнений реакций получения хлорида магния.
Химия
Напишите не менее четырёх-пяти уравнений реакций получения хлорида магния.
Ответ(ы) на вопрос:
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2Mg+Cl2=2MgCl 2HCl+Mg=MgCl2+H2 2HCl+Mg(NO3)2=MgCl2+2HNO3 Mg(OH)2+2NaCl=MgCl2+2NaOH
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