найдите число молекул содержащихся в 15г оксида азота

Химия
найдите число молекул содержащихся в 15г оксида азота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим n(NO)=m/M=15/30=0.5 N=n*N(a)=0.5*6.02*10 в 23 степени= 3.01*10 в 23 степени 
Гость:
Дано: m(NO)=15г Найти: N-? Решение. N=n*Na n=m:M M(NO)=14+16=30г/моль n(NO)=15г:30г/моль=1/2=0,5моль N(NO)=0,5моль*6*10(в 23 степени)=3*10(в 23 степени)молекул Ответ:N=3*10(в 23 степени)молекул
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