Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить произв...

Технология
Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить производительность труда, чтобы выполнить свое обязательство.   Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 20% они должны повысиить производительность
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