Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить произв...
Технология
Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить производительность труда, чтобы выполнить свое обязательство. Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 20% они должны повысиить производительность
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