Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить произв...

Технология

Согласно плану бригада слесарей должна отремонтировать станок в течение 25 дней. По принятому обязательству она обязалась закончить ремонт на 5 дней раньше. Определить на сколько процентов рабочие бригады должны повысить производительность труда, чтобы выполнить свое обязательство. Спасибо!

Автор: Гость