На одно окно требуется 3 одинаковых стекла. Сколько окон можно застеклить, если есть 10 таких стёкол? 20 стёкол?

Математика
На одно окно требуется 3 одинаковых стекла. Сколько окон можно застеклить, если есть 10 таких стёкол? 20 стёкол?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:3=3 окна и 1 стекло останется 20:3=6 окон и 2 стекла останется
Гость:
10:3=3(стёкл)- можно застеклить и останется 1. и 20:3=6(стёкл)      
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