фонетический разбор слова изъят
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фонетический разбор слова изъят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изъ-Ят [изй'ат] 6 б. 5 зв. и[и]-гласный безударный, з[з]-согласный звонкий твердый парный, ъ[]- я[й']-согласный мягкий звонкий непарный[а]- гласный ударный т[т]- согласный твердый глухой парный
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