1. ВЫДЕЛИ ПРИСТАВКИ И ПОДЧЕРКНИ ПРЕДЛОГИ. ПРИЛЕТЕЛИ К НАМ МЕТЕЛИ, ...

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1. ВЫДЕЛИ ПРИСТАВКИ И ПОДЧЕРКНИ ПРЕДЛОГИ. ПРИЛЕТЕЛИ К НАМ МЕТЕЛИ, ЗАЛЕПИЛИ СНЕГОМ ЩЕЛИ. НА ОКНЕ СТАРИК МОРОЗ ЛЬДИНКОЙ РОСПИСИ НАНЁС.

Автор: Гость