1. ВЫДЕЛИ ПРИСТАВКИ И ПОДЧЕРКНИ ПРЕДЛОГИ. ПРИЛЕТЕЛИ К НАМ МЕТЕЛИ, ...
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1. ВЫДЕЛИ ПРИСТАВКИ И ПОДЧЕРКНИ ПРЕДЛОГИ. ПРИЛЕТЕЛИ К НАМ МЕТЕЛИ, ЗАЛЕПИЛИ СНЕГОМ ЩЕЛИ. НА ОКНЕ СТАРИК МОРОЗ ЛЬДИНКОЙ РОСПИСИ НАНЁС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предлоги - на. иставки - За,рос,на
Гость:
ПРИЛЕТЕЛИ( при-приставка) К( предлог) НАМ МЕТЕЛИ, ( за-приставка)ЗАЛЕПИЛИ СНЕГОМ ЩЕЛИ. НА ( предлог) ОКНЕ СТАРИК МОРОЗ ЛЬДИНКОЙ ( рос-приставка)РОСПИСИ НАНЁС( приставка на-).
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