Гость: Гость:

Приведите к общему знаменателю дроби: 2/5; 1/3; 1/12; 5/18. Запишите их в порядке возрастания 1) разложим знаменатели на множители: 5=5*1; 3=1*3; 12=2^2*3; 18=2*3^2 2) вычисляем наименьшее общее кратное (наименьшее положительное число делящееся одновременно на все заданные числа) : 5*2^2*3^2=5*4*9=180 3) определяем числа (дополнительные множители) на которые надо умножить соответствующие дроби: 180/5=36; 180/3=60; 180/12=15; 180/18=10 4) умножаем дроби на полученные дополнительные множители: 36*(2/5)=72/180; 60*(1/3)=60/180; 15*(1/12)=15/180; 10*(5/18)=50/180 5)Записываем дроби в порядке возрастания числителя дроби (это и будет являться возрастанием дроби): 15/180 50/180 60/180 72/180