площадь кругового сектора равна 10П м^ а его радиус равен 6м.найдите центральный угол сектора
Геометрия
площадь кругового сектора равна 10П м^ а его радиус равен 6м.найдите центральный угол сектора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sсект.=(а*R^2)/2, где а - центральный угол сектора. Тогда (а*36)/2=(10*П), значит а=(10*П)/18=(5*П)/6
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