три рыбака ловили окуней. вместе поймали 75 окуней. стали варить уху. первый дал на уху 8 окуней, второй - 12 окуней, третий - 7 окуней. после этого окуней у них осталось поровну. сколько окуней поймал каждый рыбак?

Математика

три рыбака ловили окуней. вместе поймали 75 окуней. стали варить уху. первый дал на уху 8 окуней, второй - 12 окуней, третий - 7 окуней. после этого окуней у них осталось поровну. сколько окуней поймал каждый рыбак?

Автор: Гость