три рыбака ловили окуней. вместе поймали 75 окуней. стали варить уху. первый дал на уху 8 окуней, второй - 12 окуней, третий - 7 окуней. после этого окуней у них осталось поровну. сколько окуней поймал каждый рыбак?
Математика
три рыбака ловили окуней. вместе поймали 75 окуней. стали варить уху. первый дал на уху 8 окуней, второй - 12 окуней, третий - 7 окуней. после этого окуней у них осталось поровну. сколько окуней поймал каждый рыбак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75-(8+12+7)=48 окуней-осталось всего. 2)48:3=16 окуней-осталось у каждого. 3)16+8=24 окуня-поймал первый. 4)16+12=28 окуней-поймал второй. 5)16+7=23 окуня-поймал третий.
Гость:
1)75-27=48.окуней осталось 2)48:3=18.окуней у каждого 3)18+8=26.у 1 4)18+12=30.у 2 5)18+7=25.у 3
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