цена костюма 1560 рублей.Во время распродажи он стоит на 234рубля дешевле. На сколько роцентов магазин сделал скидку на этот костюм.

Алгебра

цена костюма 1560 рублей.Во время распродажи он стоит на 234рубля дешевле. На сколько роцентов магазин сделал скидку на этот костюм.

Автор: Гость