цена костюма 1560 рублей.Во время распродажи он стоит на 234рубля дешевле. На сколько роцентов магазин сделал скидку на этот костюм.

Алгебра
цена костюма 1560 рублей.Во время распродажи он стоит на 234рубля дешевле. На сколько роцентов магазин сделал скидку на этот костюм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1560-100% 234  -? % решаем пропорцией    234*100/1560=15% скидка на 15% 
Гость:
1)Найдём стоимость костюма со скидкой: 1560-234=1326руб. 2)Найдём  стоимость костюма со скидкой в процентах; 1560р.=100% 1326р.=x% x=1360*100/1560=85% 3)Найдём  На сколько роцентов магазин сделал скидку на этот костюм:  100%-85%=15%       
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