в ветхом завете сказано и простёр он руку свою,и раступились воды .Окаком человеке идёт речь?что предшествовало изображённому на рисунке что было дальше опишите рисунок рабочая тетрадьГодера № 65

Обществознание
в ветхом завете сказано и простёр он руку свою,и раступились воды .Окаком человеке идёт речь?что предшествовало изображённому на рисунке что было дальше опишите рисунок рабочая тетрадьГодера № 65
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. я не спец но это глупо не знать.-это Моисей ну он освободил народ свой и повел его в долгое путишествие, спас от наабегов царя, ну и если я прав привел их в землю обитованную. а чтоб интереснее было посмотри мультик (принц египта)-там все сказанно и время зря не потратишь, и не пожалееш. и информацую хорошую подберешь. ВСЕ.  
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