в ветхом завете сказано и простёр он руку свою,и раступились воды .Окаком человеке идёт речь?что предшествовало изображённому на рисунке что было дальше опишите рисунок рабочая тетрадьГодера № 65

Гость: Гость:

1. я не спец но это глупо не знать.-это Моисей ну он освободил народ свой и повел его в долгое путишествие, спас от наабегов царя, ну и если я прав привел их в землю обитованную. а чтоб интереснее было посмотри мультик (принц египта)-там все сказанно и время зря не потратишь, и не пожалееш. и информацую хорошую подберешь. ВСЕ.