Угол при вершине осевого сечения конуса с высотой 1м равен 120 градусов .чему равна площадь сечения конуса проведенного через 2 образующие угол между которыми равен 60 градусов
Геометрия
Угол при вершине осевого сечения конуса с высотой 1м равен 120 градусов .чему равна площадь сечения конуса проведенного через 2 образующие угол между которыми равен 60 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Осевое сечение - равнобедренный треугольник с боковыми сторонами, равными образующей конуса и основанием - диаметром основания. Высота (она же медиана и биссектриса) делит этот тр-к на два равных прямоугольных тр-ка с острыми углами 60 и 30 градусов. Высота - катет, лежащий против угла 30 грдусов, значит гипотенуза (она же образующая) равна l=2*1=2 (м) 2) Рассматриваемое сечение - тоже равнобедренный тр-к, боковые стороны которого равны по l=2 м, а угол между ними равен 60 градусов. Тогда площадь этого тр-ка равна: S=1/2*2*2*sin60=sqrt(3) (м^2). sqrt - это квадратный корень
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