расстояние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выйхали аэросани и двигались со средней скоростью 60км/ч.В это же время навстречу им из зимовке по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 км/ч.На каком ...
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расстояние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выйхали аэросани и двигались со средней скоростью 60км/ч.В это же время навстречу им из зимовке по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 км/ч.На каком росстоянии от зимовки он встретил аэросани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На расстоянии в 30км. Методом подбора подставляешь один час, вда часа, сколько проедет каждый транспорт. 60*2=120 15*2=30 120+30=150
Гость:
1)15+60=75 км- скорость приближения; 2)150/75=2 ч - время. через которое они встретятся; 3)15*2=30 км- расстояние от зимовки, на котором лыжник встретит аэросани
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