расстояние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выйхали аэросани и двигались со средней скоростью 60км/ч.В это же время навстречу им из зимовке по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 км/ч.На каком ...

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расстояние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выйхали аэросани и двигались со средней скоростью 60км/ч.В это же время навстречу им из зимовке по той же дороге пошёл лыжник со средней скоростью 15 км/ч.На каком росстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость