2)Укажите среду водных растворов следующих солей:А. Сульфата калия.Б.Хлорида алюминия.В.Карбоната калия.Напишите уравнение гидролиза соли , имеющей щелочную среду
Химия
2)Укажите среду водных растворов следующих солей:А. Сульфата калия.Б.Хлорида алюминия.В.Карбоната калия.Напишите уравнение гидролиза соли , имеющей щелочную среду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO4 - ? AlCl3 - ? K2CO3 - щелочная среда Ca(HCO3)2=CaCO3(осадок)+H2O+CO2(газ)
Гость:
Сульфата калия нейтр. Хлорида алюминия кислая Карбоната калия щелочная, потому что образована сильным основанием и слабой кислотой К2СО3+Н2О=2К(+)+НСО3(-)+ОН(-)
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