помагите написать сочинение на тему "Много знать- меньше спать" плиз))))

Гость: Гость:

В этом сочинение я решила порассуждать на тему "Много знать-Меньше спать! Я думаю,что смысл этой пословицы (поговорки и т.п.) в том,что чем больше ,ты пытаешься запомнить,выучить,тем меньше ты можешь уснуть ,повторяя это и повторяя.Я думаю,не нужно набрасоваться на все задания и сразу в одно время,нужно уметь распределять дела по дню! Знаю бред,но корректируй сам!:* Удачи!