помагите написать сочинение на тему "Много знать- меньше спать" плиз))))

Русский язык
помагите написать сочинение на тему "Много знать- меньше спать" плиз))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом сочинение я решила порассуждать на тему "Много знать-Меньше спать! Я думаю,что смысл этой пословицы (поговорки и т.п.) в том,что чем больше ,ты пытаешься запомнить,выучить,тем меньше ты можешь уснуть ,повторяя это и повторяя.Я думаю,не нужно набрасоваться на все задания и сразу в одно время,нужно уметь распределять дела по дню! Знаю бред,но корректируй сам!:* Удачи! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
2)Укажите среду водных растворов следующих солей: А. Сульфата калия. Б.Хлорида алюминия. В.Карбоната калия. Напишите уравнение гидролиза соли , име...
Ответить
Музыка
твір мініатюра на тему чому потрібно бути духовно-розвинутою і багатою
Ответить
Алгебра
В финал конкурса вышли шесть его участников.Сколькими способами могут распределиться два первых места?(ответ с пояснением)
Ответить
Математика
расстояние между городом и зимовкой 150 км.Из города к зимовке выйхали аэросани и двигались со средней скоростью 60км/ч.В это же время навстречу им...
Ответить
Русский язык
найдите предложения с причастными оборотами: Вика прошлась по квартире...Самая большая комната-гостиная.Два стола,один возле кожаного дивана с кожа...
Ответить