Определи, что больше: 40% от 2,1 или 2,1% от 40?
Математика
Определи, что больше: 40% от 2,1 или 2,1% от 40?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40%=0,4, 2,1х0,4=0,84 2,1%=0,021, 40х0,021=0,84 40% от2,1 равны 2,1% от 40
Гость:
2.1=100% 40=100% 1%=0,021 1%=0.4 40%=0,84 2.1%=0.84 Ответ: они равны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Химия
2)Укажите среду водных растворов следующих солей: А. Сульфата калия. Б.Хлорида алюминия. В.Карбоната калия. Напишите уравнение гидролиза соли , име...