Определи, что больше: 40% от 2,1 или 2,1% от 40?

Математика
Определи, что больше: 40% от 2,1 или 2,1% от 40?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40%=0,4, 2,1х0,4=0,84 2,1%=0,021, 40х0,021=0,84 40% от2,1 равны 2,1% от 40
Гость:
2.1=100%                          40=100% 1%=0,021                           1%=0.4 40%=0,84                            2.1%=0.84 Ответ: они равны
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