Лодка проплыла 18 км по течению реки и за такое же время 10 км против течения реки.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость лодки и время движения лодки вниз по реке

Алгебра

Лодка проплыла 18 км по течению реки и за такое же время 10 км против течения реки.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость лодки и время движения лодки вниз по реке

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