Лодка проплыла 18 км по течению реки и за такое же время 10 км против течения реки.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость лодки и время движения лодки вниз по реке
Алгебра
Лодка проплыла 18 км по течению реки и за такое же время 10 км против течения реки.Скорость течения реки 2 км/ч.Найдите собственную скорость лодки и время движения лодки вниз по реке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость лодки Х км\час. Тогда по течению она шла со скоростью Х+2 км\час, а против течения со скоростью Х-2 км\час. Составим уравнение: 18\(х+2) = 10/(Х-2) Решаем и получаем х=7. Собственная скорость лодки 7 км\час. Время движения вниз по реке=18:(7+2)=2 (часа).
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