мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей.картофель расфосовали в паеты по 2 кг и по 5 кг.сколькостоиткаждый пакет
Математика
мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей.картофель расфосовали в паеты по 2 кг и по 5 кг.сколькостоиткаждый пакет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320:40=8(р)- стоит кг 2) 8*2=16(р)- стоит двух кг мешок 3) 8*5=40(р)- стоит мешок 5 кг
Гость:
1)320/40= 8 руб стоит 1кг картофеля 2)8*2=16 руб стоит пакет , где 2 кг картофеля 3)8*5=40 руб стоит пакет, где 5 кг картофеля
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