мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей.картофель расфосовали в паеты по 2 кг и по 5 кг.сколькостоиткаждый пакет

Математика

мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей.картофель расфосовали в паеты по 2 кг и по 5 кг.сколькостоиткаждый пакет

Автор: Гость