биологический смысл бесполового размножения 1 преимущества( скорость размножения что еще?) 2  недостатки( нет генетического разнообразия)

Биология
биологический смысл бесполового размножения 1 преимущества( скорость размножения что еще?) 2  недостатки( нет генетического разнообразия)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Нудля начала не происходит скрещинание родствеников и не разрушаеться генетические збои , 
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