биологический смысл бесполового размножения 1 преимущества( скорость размножения что еще?) 2 недостатки( нет генетического разнообразия)
Биология
биологический смысл бесполового размножения 1 преимущества( скорость размножения что еще?) 2 недостатки( нет генетического разнообразия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,Нудля начала не происходит скрещинание родствеников и не разрушаеться генетические збои ,
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