сколько существует трехзначных чисел у которых последняя цифра равна произведению двух первых?

Алгебра
сколько существует трехзначных чисел у которых последняя цифра равна произведению двух первых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первые две цифры равны, то возможны 3 числа: 111, 224, 339. В противном случае, если число abc подходит, то число bac также подходит, причем b<>a. Отдельно рассмотрим 9 чисел (100, 200,..., 900), у которых b=c=0. Теперь мы будем рассматривать только числа, в которых a
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