можно ли отредактировать в текстовом редакторе ОТКСКАНИРОВАННЫЙ текст?если да,то что для этого необходимо?
Экономика
можно ли отредактировать в текстовом редакторе ОТКСКАНИРОВАННЫЙ текст?если да,то что для этого необходимо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя, ведь текст отсканирован а не скопирован!
Гость:
Нет,так как это не текствовый документ ,а картинка,и компьютер читает отсканированный файл картинкой а не текстом!
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